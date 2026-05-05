Nuovi supermercati occupazione e filiere locali | in crescita i numeri di Despar Nord

Nel 2025, Despar Nord ha raggiunto un fatturato di circa 2,87 miliardi di euro, registrando un aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. La rete di vendita che copre anche l’Emilia-Romagna ha aperto nuovi supermercati, creando posti di lavoro e rafforzando le filiere locali. I dati indicano una crescita continua per la catena, con investimenti nel rafforzamento della presenza sul territorio.

Nel 2025 Despar Nord (e quindi la rete di vendita che include l'Emilia-Romagna) consolida il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro, in crescita del 3,1% rispetto all’anno precedente. Un risultato ottenuto in uno scenario economico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate I disegni dei bambini arrivano nei supermercati: Despar Nord e PREnDE Education insieme per la paceUn progetto educativo che esce dalle aule dei doposcuola e arriva nei supermercati, per incontrare famiglie, clienti e territorio. Tutti gli aggiornamenti Despar Nord cresce nel 2025: fatturato al pubblico a 2,87 miliardi di euro (+3,1%)Despar Nord consolida anche per il 2025 il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro (+3,1% vs 2024). distribuzionemoderna.info Despar Nord chiude il 2025 a 2,8 miliardiDespar Nord consolida anche per il 2025 il proprio percorso di sviluppo registrando un fatturato al pubblico pari a 2,871 miliardi di euro, in aumento del 3,1% rispetto all’anno precedente. Una cresci ... myfruit.it