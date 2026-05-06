L’Unione vuole obbligare gli aerei a volare senza scorte di carburante

Le autorità europee stanno preparando nuove linee guida che potrebbero imporre agli aerei di volare con scorte di carburante minime o addirittura assenti, con l’obiettivo di ridurre il consumo di cherosene. Questa proposta rischia di entrare in contrasto con le attuali norme di sicurezza e regolamenti già esistenti, che prevedono il mantenimento di riserve di carburante a bordo. Le modifiche sono al centro di un dibattito tra le compagnie aeree e le autorità di regolamentazione.

L’Europa vuole mettere becco anche dentro i serbatoi degli aeroplani. La portavoce della Commissione europea per l’energia, Anna-Kaisa Itkonen, nel briefing quotidiano con la stampa ha dichiarato: «La Commissione europea ha una visione completa della quantità di carburante che hanno gli Stati membri». Fin qui meno male, vien da dire, ma subito dopo il discorso è cambiato: «In settimana pubblicheremo al riguardo le linee guida per le compagnie aeree che riguarderanno tra le altre cose le misure anti-tankering, ovvero contro la pratica delle compagnie aeree di viaggiare con più carburante del necessario per risparmiare sui rifornimenti, così come le possibili importazioni del carburante per aerei di tipo Jet-A utilizzato negli Usa».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’Unione vuole obbligare gli aerei a volare senza scorte di carburante Notizie correlate Carburante aerei: il governo blocca gli allarmismi sulle scorte? Cosa sapere Il ministro Gianmarco Mazzi smentisce rischi di carenza di jet fuel per l'aviazione. Leggi anche: Voli e cancellazioni, quanto carburante per gli aerei hanno i Paesi? «L’Italia ha scorte per 7 mesi, il Regno Unito per 3»