Carburante aerei | il governo blocca gli allarmismi sulle scorte

Il governo ha chiarito che non ci sono rischi di carenza di carburante per gli aerei, con il ministro competente che ha smentito eventuali allarmismi. La gestione delle scorte di jet fuel viene effettuata secondo le indicazioni fornite dal commissario europeo incaricato delle politiche di coordinamento. La posizione ufficiale si basa su linee guida adottate a livello europeo e sulla regolare distribuzione delle scorte a livello nazionale.