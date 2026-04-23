Carburante aerei | il governo blocca gli allarmismi sulle scorte
Il governo ha chiarito che non ci sono rischi di carenza di carburante per gli aerei, con il ministro competente che ha smentito eventuali allarmismi. La gestione delle scorte di jet fuel viene effettuata secondo le indicazioni fornite dal commissario europeo incaricato delle politiche di coordinamento. La posizione ufficiale si basa su linee guida adottate a livello europeo e sulla regolare distribuzione delle scorte a livello nazionale.
? Cosa sapere Il ministro Gianmarco Mazzi smentisce rischi di carenza di jet fuel per l'aviazione.. La gestione delle scorte segue le linee guida del commissario europeo Apostolos Tzitzikostas.. Il ministro Gianmarco Mazzi smentisce oggi ogni rischio di carenza di carburante per l’aviazione, allineandosi alla posizione del Commissario europeo Apostolos Tzitzikostas sulle scorte di jet fuel. La gestione delle riserve energetiche destinate ai voli è monitorata con costanza dalle autorità competenti. Durante un recente intervento volto a fare chiarezza sulla questione del combustibile per aerei, il titolare del turismo ha ribadito che non esiste una condizione di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Carenza carburante aerei e isolamento siciliano - Re Start 08/04/2026
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