Lukaku il futuro è segnato | addio al Napoli ed anche alla Serie A? Le ultime

Romelu Lukaku non farà più parte della squadra in questa stagione. Secondo fonti televisive, l’allenatore ha deciso di non farlo più giocare nel finale di campionato. Il rapporto tra il calciatore e lo staff tecnico si sarebbe deteriorato a causa di divergenze sul suo comportamento. Non ci sono indicazioni ufficiali su un suo possibile addio al club o alla Serie A.

Romelu Lukaku non rientra più nei piani di Antonio Conte. Secondo quanto rivela Mediaset, l’attaccante belga difficilmente scenderà in campo nel finale di stagione: il tecnico è deluso dal suo comportamento e il rapporto è compromesso. Lukaku: Conte lo scarica, il Napoli lo cede. La presenza di Big Rom a Napoli si trasforma in una questione di pura gestione contrattuale. Non è un ritorno alla normalità dopo i mesi di assenza, ma l’adempimento di un obbligo formale. Conte ha già comunicato chiaramente la sua posizione: l’attaccante classe ’93 non è più parte del progetto tecnico. Le scelte del giocatore durante l’assenza hanno irritato l’allenatore, creando una frattura difficile da ricucire nel breve termine.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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