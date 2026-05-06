lukaku conte faccia a faccia a castel volturno dopo le tensioni

Dopo le tensioni degli ultimi giorni, si è svolto un incontro tra l’attaccante e l’allenatore a Castel Volturno. I due si sono confrontati faccia a faccia, confermando la volontà di chiarire la situazione. La discussione si è svolta in un clima di confronto diretto, senza ulteriori dettagli sui contenuti affrontati o sulle eventuali decisioni prese.

Il confronto c’è stato. Ed era inevitabile. A Castel Volturno, Romelu Lukaku e Antonio Conte si sono parlati faccia a faccia nel tentativo di abbassare la tensione accumulata nelle ultime settimane. Un colloquio riservato. Senza intermediari. Senza dirigenti. Solo allenatore e giocatore, chiusi per circa mezz’ora nell’ufficio del tecnico per mettere sul tavolo tutto quello che si era rotto. L’incontro, secondo questa ricostruzione, non avrebbe però cancellato davvero la distanza. Qualche segnale di tregua sì. Una ricucitura piena no. Il rapporto resta segnato da ciò che è accaduto negli ultimi tempi. E la sensazione è che il chiarimento sia servito più a dirsi le cose in faccia che a riportare tutto com’era prima.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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