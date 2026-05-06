Lonato del Garda | Cose mai viste Mostra mercato della creatività
Domenica 10 maggio, presso la Rocca di Lonato del Garda, si terrà la manifestazione Cose Mai Viste, un mercato dedicato alla creatività sostenibile. L’evento mette in mostra prodotti artigianali fatti a mano e pratiche di economia circolare, con decine di edizioni precedenti in diverse località della provincia. La giornata si propone di promuovere l’artigianato locale e le iniziative che puntano alla sostenibilità.
Domenica 10 maggio la Rocca di Lonato del Garda accoglierà Cose Mai Viste, il market della creatività sostenibile che valorizza l’artigianato hand made e le buone pratiche dell’economia circolare, che annovera oramai decine di edizioni sul territorio bresciano, dal Borgo di Padernello al cuore.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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