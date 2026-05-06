Lo sguardo del soldato identità e tradizione a Galatone

A Galatone, il Carro di Sant’Elena rappresenta un momento di forte coinvolgimento per la comunità locale. Durante l’evento sono stati scattati numerosi scatti da parte dei partecipanti, che hanno catturato momenti di tradizione e fede. Le immagini mettono in evidenza l’impegno e la passione di chi ha assistito alla manifestazione, riflettendo l’importanza del rito nella vita della cittadina.

Sembra che il Carro di Sant’Elena, evento particolarmente rappresentativo dell’identità culturale e religiosa di Galatone, abbia spinto i nostri lettori a dare il meglio di sé con gli scatti. Dopo la foto di ieri, oggi arriva questo bel primo piano di un figurante nelle vesti di soldato. La foto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Civitella in festa: un maggio tra devozione, cultura e tradizione sotto lo sguardo della SuasiaIl mese di maggio a Civitella di Romagna si apre sotto il segno della comunità grazie al fitto programma del "Maggio Civitellese 2026", organizzato... La Valtellina tra tradizione culinaria e identità alpinaQuando il grano saraceno diventa lingua madre e il formaggio d’alpeggio racconta secoli di storia, siamo in Valtellina.