LIVE Perugia-Civitanova 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | gli umbri si aggiudicano un terzo set spettacolare 25-22

Nel match di Superlega volley tra Perugia e Civitanova, gli umbri hanno vinto il terzo set con il punteggio di 25-22, portandosi sul 2-1 nella partita. Durante il set, si sono verificati alcuni cambiamenti e errori, come l’uscita di Loeppky dalla seconda linea e un errore al servizio. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono trasmessi in tempo reale.

25-22 Lo chiude Ben Tara da seconda linea con una parallela devastante! Grande partita e Perugia non ha paura come era accaduto a Civitanova nel set precedente. Umbri avanti 2-1 e lo scudetto è a un set. 16-14 Murooooooooooooooo Loeppkyyyyyyyyyyyyyyyyyy! Problema al polpaccio per Boninfante. Entra Orduna 16-12 In rete l’attacco di Bottolo da zona 4. Civitanova in rottura prolungata 26-24 Semeniuuuuuuuuuuuuuuk! Civitanova ha spento la luce nel momento decisivo, ha avuto quasi paura di vincere, ha smesso di essere efficace in attacco e Perugia da grande squadra è riuscitia a ribaltare la situazione 11-14 Bottolo! Ancora lui, attacco a due mani da zona 4 a chiudere una lunga azione 25-27 Nikoloooooov! Difesa e contrattacco di Civitanova che chiude con il bulgaro da zona 4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un terzo set spettacolare, 25-22 Perugia-Civitanova 3-0 | 30.04.26 | Simone Giannelli Notizie correlate LIVE Perugia-Piacenza 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un combattuto primo set, 25-23CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-23 La diagonale di Ben Tara da seconda linea. Leggi anche: LIVE Perugia-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri dominano ancora e conquistano 25-17 il secondo set Panoramica sull’argomento Temi più discussi: LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0; Volley, Perugia non molla la presa e vince (3 a 1) anche a Civitanova; Finale, Gara 2 | Cucine Lube Civitanova - Sir Susa Scai Perugia SuperLega Credem Banca; Civitanova ospita Perugia per Gara 2 delle Finali Scudetto. LIVE Perugia-Civitanova 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri si aggiudicano un terzo set spettacolare, 25-22CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Parallela di Nikolov da zona 4 8-9 Giannelli di seconda intenzione 7-9 Mano out Loeppky da zona 2 7-8 ... oasport.it LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Civitanova-Perugia. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Volley Maschile, Super Lega: Perugia-Civitanova 2-1, 25-22 nel terzo set di gara 3 La sfida al Pala Barton Energy può essere già decisiva per i Block Devils, avanti 2-0. Diretta streaming su Rainews.it - facebook.com facebook #Superlega playoffs FINALS game2 Civitanova-Perugia 1-3 (25-21 22-25 22-25 23-25) CV: Bottolo 16 PG: Ben Tara 23 Perugia leads series 2-0 #pallavolo #volley #volleyball x.com