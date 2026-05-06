Litorale Domizio 11 indagati | scoperto il sistema di rifiuti illegali

A luglio, le forze dell'ordine hanno individuato un gruppo di 11 persone coinvolte in un sistema di gestione illegale di rifiuti lungo il litorale Domizio. Tra gli indagati ci sono anche ex collaboratori di figure legate a organizzazioni criminali, che avrebbero coordinato le operazioni. Sono emersi collegamenti tra alcuni soggetti e politici locali, sospettati di aver ricevuto denaro proveniente dal riciclaggio dei proventi delle attività illecite.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un ex collaboratore dei Bidognetti a controllare i rifiuti?. Chi sono i politici coinvolti nel riciclaggio dei proventi del clan?. Come venivano usate le fatture false per finanziare la criminalità organizzata?. Quanto ammonta il sequestro totale disposto contro la New Ecology?.? In Breve Sequestro preventivo New Ecology e 1,6 milioni di euro per gli indagati.. Francesco Corvino e Mario Camasso rispondono dell'aggravante mafiosa.. Danilo D'Angelo e Mario Camasso usavano fatture false tramite Edil Mascia.. Corvino gestiva rifiuti della clinica Pineta Grande dal 2017.. L’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha portato oggi, 6 maggio 2026, all’iscrizione nel registro degli indagati di undici persone coinvolte in un sistema di gestione illecita dei rifiuti sul litorale domizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Litorale Domizio, 11 indagati: scoperto il sistema di rifiuti illegali Notizie correlate Palermo, scoperto il sistema di furti idrici: 7 bypass illegaliUn uomo è stato denunciato per furto aggravato nel quartiere dell'Albergheria a Palermo, dopo che un controllo ha svelato un sistema di prelievo... Abusivi sul litorale domizio, al via il processoTempo di lettura: < 1 minutoIl processo per gli abusivi edilizi sul litorale domizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta),...