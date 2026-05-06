L' islamista indagato ospite alla Camera con i 5S Ma cacciano il Giornale

Un uomo sospettato di legami con organizzazioni islamiste è stato ospite alla Camera dei Deputati durante una riunione con parlamentari del Movimento 5 Stelle. La sua presenza ha attirato l’attenzione di alcuni media, che hanno successivamente scelto di non pubblicare alcuni articoli riguardanti l’evento. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla relazione tra certi esponenti politici e figure coinvolte in indagini di natura penale.

Il cordone tra i filo Hamas e certi parlamentari non è mai stato tagliato. Sulaiman Hijazi, lo storico braccio destro di Mohammad Hannoun, oggi in carcere il regime di massima sicurezza a Terni con l'accusa di rappresentare la cupola di Hamas in Italia, non ha interrotto i suoi rapporti con il M5S, nonostante sia indagato per il reato 270 bis, che punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ieri pomeriggio, infatti, si era presentato con Raed Dahdouh, il referente di Al Jazeera a Gaza, in Via...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'islamista indagato ospite alla Camera con i 5S. Ma cacciano "il Giornale" Notizie correlate Alla Camera l'abbraccio estremista tra M5S, Carc, imam e centri sociali. E attaccano anche il GiornaleIl Giornale aveva anticipato in esclusiva che giovedì si terrà presso la Camera dei Deputati un convegno piuttosto surreale, per usare un eufemismo:... Leggi anche: Elezioni Civita Castellana: Francesco Romito candidato sindaco di 5S e Rifondazione, ma si tratta ancora con il Pd