L’insicurezza dilaga ovunque governino Pd e 5 Stelle

A Pinerolo, la comunità si trova a fare i conti con la tragica perdita di un uomo di 60 anni, un commerciante, deceduto in circostanze ancora da chiarire. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di crescente insicurezza che interessa diverse zone del paese, dove si registrano episodi di violenza e degrado. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto e sulla situazione più generale di sicurezza nelle aree interessate.

Pinerolo è sotto choc dopo la morte di un uomo di 60 anni, un commerciante, avvenuta in circostanze drammatiche. titolare di un magazzino di prodotti alimentari, era appena sceso dalla propria auto, in piazza Cavour, quando è stato avvicinato da almeno una persona che gli ha portato via una cassetta con l’incasso dell'intera giornata di lavoro. La vittima della rapina dà subito l'allarme chiamando i carabinieri e, quando arrivano sul posto gli uomini dell'Arma, riesce a malapena a sussurrare queste parole: " Mi hanno derubato ". Si accascia sul marciapiede, colto da un malore improvviso. Arrivano i soccorsi, nel tentativo di rianimarlo, purtroppo vano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "L’insicurezza dilaga ovunque governino Pd e 5 Stelle" Notizie correlate Giuditta (NdC): “Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussione ovunque: vertici PD facciano chiarezza”“Nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza...