L' inganno della coltivazione di orzo fantasma per pagare meno tasse | birrificio condannato

Un birrificio è stato condannato dopo aver tentato di far passare la propria attività come agricola, nel tentativo di ridurre le tasse. Secondo il fisco e il giudice tributario, tuttavia, l’azienda non soddisfaceva i requisiti per essere considerata un’attività agricola. La questione riguarda il tentativo di sfruttare una classificazione fiscale per risparmiare sui pagamenti, anche se le caratteristiche dell’attività non rispecchiavano quelle di un’attività agricola vera e propria.

Un birrificio intendeva passare come attività “agricola” per pagare meno tasse, ma secondo il fisco e il giudice tributario non lo era affatto. È questo il nodo centrale di due sentenze gemelle della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia, che hanno respinto i ricorsi di una.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Pellet “senza tasse” e cartiere fantasma: imprenditore condannato a pagare 180mila euro di Iva nascostaPellet “senza tasse” e cartiere fantasma, la Corte tributaria regionale ribalta tre sentenze e condanna un imprenditore a pagare l’Iva evasa per tre...

Come pagare meno tasse legalmente: 7 strategie fiscali per imprese e professionistiOttimizzazione fiscale, pianificazione e scelte strategiche per ridurre il carico tributario in modo legale Pagare meno tasse è un obiettivo comune a...