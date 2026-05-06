Sindaco per un giorno: gli studenti incontrano il primo cittadino. Le classi prime della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Liguria sono state protagoniste di una mattinata speciale in Comune, all’insegna della scoperta, partecipazione e educazione civica, nell’ambito del progetto scolastico “Sindaco per un giorno“. Gli studenti sono stati accolti nella sala consiliare, dove hanno incontrato il sindaco Mattia Ferretti, il presidente del Consiglio comunale Rosa Di Vaia e l’assessore all’Istruzione Maria Cristina Perretta. Un momento che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi concretamente al mondo delle istituzioni e di comprenderne meglio il ruolo e le responsabilità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incontro dei ragazzi con il sindaco

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