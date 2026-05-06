Oggi a Pavia si sono svolti nuovi interrogatori legati all’indagine sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, accompagnato dalla propria avvocata, si è presentato negli uffici della Procura ed è stato ascoltato dagli investigatori. La sua presenza si inserisce in un filone di indagine ancora in fase di sviluppo, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i fatti. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica e dei media.

Pavia, 6 maggio 2026 – Sono ore decisive per il nuovo filone d’indagine sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio si è presentato in Procura a Pavia insieme alla sua legale Angela Taccia, pronto a essere interrogato dagli inquirenti. L’uomo, però, non risponderà alle domande. I suoi difensori hanno già chiarito che si avvarrà della facoltà di non rispondere, una scelta che rientra nei suoi diritti e che potrebbe influire sui tempi dell’inchiesta. “È una decisione già presa”, fanno sapere dalla difesa. Dopo di lui sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 nella casa di famiglia. La convocazione è stata fissata a Pavia e non a Mestre, dove oggi vive.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “L’impronta di Sempio sotto le unghie di Chiara”. Garlasco, la bomba in diretta a È Sempre Cartabianca

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