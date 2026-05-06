L’ex bianconero Massimo Volta ha dato l’addio al calcio via social

Massimo Volta, difensore con oltre 500 presenze in vent’anni di carriera, ha annunciato il ritiro dal calcio attraverso un messaggio sui social. Durante la sua esperienza, ha giocato anche con il Cesena, contribuendo a due promozioni in serie A. Dopo aver concluso la sua attività sportiva, ha comunicato la decisione ai suoi follower tramite il suo profilo online.

Ha appeso gli scarpini al chiodo, dopo oltre 500 presenze e vent’anni di carriera, Massimo Volta. Il difensore gentiluomo, con cui il Cesena ha conquistato le ultime due promozioni in serie A, ha affidato l’addio al calcio ad un post sui social. "Caro pallone da calcio, tutte le cose finiscono nella vita – ha scritto in una lunga lettera su Instagram, accanto a una foto con tutte le maglie che ha indossato in carriera –. Se mi guardo indietro, da dove sono partito, non posso che ringraziarti a vita per questi 20 anni di carriera. Ringraziare le persone che mi hanno aiutato a realizzare il mio sogno. Mi hai donato delle emozioni irripetibili, mi hai fatto conoscere un mondo di persone, mi hai fatto fare su e giù per l’Italia, mi hai fatto conoscere la Spagna, mi hai lasciato dei ricordi che porterò sempre con me.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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