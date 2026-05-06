A Monza si lavora per aumentare il numero di abitazioni, riducendo al contempo l’uso di nuovo suolo. La città sta cercando di bilanciare questa doppia esigenza attraverso un progetto di rigenerazione urbana che mira a riqualificare aree già esistenti, piuttosto che espandersi verso nuovi territori. Questa strategia si inserisce in una visione di crescita più sostenibile, che contempla una diversa gestione del territorio e delle risorse edilizie.

Monza accelera sul fronte della casa, ma allo stesso tempo cerca di frenare sul consumo di suolo. È qui, in questa apparente contraddizione, che si gioca la partita urbanistica dei prossimi anni. Da un lato una domanda abitativa in crescita, alimentata soprattutto da Milano; dall’altro una variante al Piano di governo del territorio (Pgt) che punta con decisione al consumo di suolo zero. La sintesi? Costruire sì, ma meglio, riutilizzando ciò che già esiste. La città è oggi un cantiere diffuso. L’ultimo via libera della giunta riguarda il primo lotto del Piano attuativo tra via della Guerrina e via Correggio: al posto di un capannone dismesso sorgeranno quattro palazzine, prevalentemente residenziali, e un parco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’equazione possibile di Monza. Meno cemento ma più case. Il segreto nella rigenerazione

Notizie correlate

Carta docente, chi decide l’importo? Perché l’equazione “più beneficiari, meno soldi per ognuno”?Chi decide l’importo della Carta del docente? Non il Ministero dell’Istruzione e del Merito, non una contrattazione con i sindacati.

Urbanistica, obiettivo Monza 2035. Meno cemento e metrò in arrivo: "Decreti al vaglio della Ragioneria"La città prova a riscrivere il proprio futuro urbanistico puntando su un principio tanto semplice quanto radicale: non crescere di più, ma crescere...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: L’equazione possibile di Monza. Meno cemento ma più case. Il segreto nella rigenerazione.

Monza, voci su un possibile nuovo investitore. Ma al momento tutto si muove sottotracciaCon un finale di stagione tutto da giocare e una promozione da conquistare in casa Monza qualcosa si muove anche sotto il profilo societario con il possibile ingresso di un nuovo investitore che ... tuttomercatoweb.com

Monza, Bianco: È possibile andare sotto e vincere lo stesso. Manteniamo alta l'asticellaÈ possibile andare sotto e vincere lo stesso, lo stiamo dimostrando. Non mi sono piaciuti alcuni episodi a livello mentale, mentre l’atteggiamento avuto è promosso anche se non si possono prendere ... tuttomercatoweb.com