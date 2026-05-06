LEED v5 e Tassonomia UE tecnologia per il real estate

In occasione del quinto anniversario di GBCI Europe Circle, evento supportato da GBC Italia, è stato presentato il protocollo LEED v5. La nuova versione del sistema di valutazione energetica si propone come uno strumento tecnico utile per rendere gli edifici conformi alla Tassonomia UE. La presentazione si è svolta in un contesto di confronto tra esperti del settore immobiliare e sostenibilità.

(Adnkronos) – In occasione del quinto anniversario di GBCI Europe Circle, evento supportato da GBC Italia come official communication partner, è stato presentato il protocollo LEED v5, concepito come un'infrastruttura tecnica per facilitare l'allineamento degli edifici alla Tassonomia UE. Tale sistema di classificazione standardizzato dall'Unione Europea definisce rigorosamente quali attività economiche siano ambientalmente sostenibili, trasformando . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Le New Balance FuelCell SuperComp Elite v5 sono l'ideale per battere il tuo record personaleAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Remax lancia il Talent Day. Opportunità nel real estateNEL QUADRO del piano di espansione annunciato per il 2026, Remax Italia promuove nuove occasioni di ingresso e crescita per professionisti e... Contenuti e approfondimenti LEED v5 e Tassonomia UE, tecnologia per il real estatePresentato a Milano il nuovo protocollo LEED v5: il ponte tecnologico tra certificazione edilizia e finanza sostenibile ... adnkronos.com Il rating LEED si aggiorna e apre alla resilienza degli edifici al climate changeLa consultazione pubblica per fornire il proprio feedback sul nuovo sistema di certificazione LEED v5 sarà aperta fino al 20 maggio Un cambiamento importante sta interessando il sistema di rating LEED ... rinnovabili.it