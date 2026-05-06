Le Memorie della Famiglia Albergotti incontri all' università e le mostre | gli eventi

Oggi, mercoledì 6 maggio, nell’area aretina si svolgono diverse iniziative culturali, tra cui incontri universitari e mostre. Tra gli appuntamenti in programma ci sono le “Memorie della Famiglia Albergotti” e altre manifestazioni che si tengono in vari luoghi della città. Chi desidera segnalare eventi o partecipare può scrivere alla redazione di Arezzo Notizie all’indirizzo email dedicato.

Gli eventi di oggi, mercoledì 6 maggio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUISpeciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: "Il carnevale degli insetti”, le mostre, gli incontri e "Le Stagioni delle illusioni": gli eventi “Memorie della Famiglia Albergotti”, il libroArezzo, 2 maggio 2026 – Saranno Luca Berti, presidente della Società storica aretina, e Antonella Moriani, docente di Archivistica presso... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Memorie della Famiglia Albergotti, il libro a cura di Elisa Boffa; View - Comune di Ferrara; La storia della famiglia Albergotti; Mercoledì 6 maggio la prima assoluta di 55 secondi, racconto corale di memoria e ricostruzione a cinquant'anni dal terremoto. Memorie della Famiglia Albergotti, il libro a cura di Elisa BoffaSarà presentano mercoledì 6 maggio, alle ore 17,00, nella sede della Biblioteca Città di Arezzo di via dei Pileati ... lanazione.it Il libro Una storia toscana. Epistolario e memorie della famiglia Fineschi (Cavriglia, 1880-2017)Arezzo, 9 marzo 2026 – Sarà presentato nel salone delle conferenze dell’Archivio di Stato, in piazza del Commissario ad Arezzo, giovedì 12 marzo, alle ore 16:00, il libro Una storia toscana. lanazione.it Dalla memoria di Antonino Conforto un dono della famiglia alla collettività: il ricordo si trasforma in un presidio di sicurezza per tutti. - facebook.com facebook