Le Iene 7 maggio | Arisa ospite i casi Pierina Paganelli Garlasco ed Erba

Domani sera, giovedì 7 maggio, su Italia 1 va in onda un nuovo episodio di Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli argomenti trattati ci saranno i casi giudiziari riguardanti Pierina Paganelli, Garlasco ed Erba, e sarà presente anche un’intervista a un’artista. L’episodio include anche l’intervento di un’ospite speciale.

Torna domani sera, giovedì 7 maggio in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con Le Iene, condotto da Veronica Gentili insieme a Max Angioni. Ospite in studio Arisa, mentre la puntata si preannuncia densa di contenuti su alcuni dei casi di cronaca più discussi degli ultimi mesi. Pierina Paganelli, Garlasco, Erba: una serata di rivelazioni. Gaston Zama riprende il caso di Pierina Paganelli portando in onda audio di cui si è già parlato molto, ma che non erano mai stati trasmessi prima. Si tratta delle note vocali registrate da Romina Sebastiani, ex amica di Manuela Bianchi, dopo un incontro con quest’ultima: in queste registrazioni, Manuela avrebbe confidato di non aver mai visto Louis Dassilva sulla scena del crimine e di aver reso alcune dichiarazioni ai Pm solo perché indotta a farlo.🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Le Iene 7 maggio: Arisa ospite, i casi Pierina Paganelli, Garlasco ed Erba Notizie correlate Quarto Grado: i casi Garlasco, Paganelli e Resinovich al centro della puntataGianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 20 febbraio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera... Anticipazioni Ore 14 Sera 9 aprile 2026, ospiti e casi: focus su Garlasco, tomba di Pamela Genini profanata, omicidio PaganelliMilo Infante torna in prima serata su Rai 2 con Ore 14 Sera, con materiali esclusivi sui casi di cronaca più discussi e tanti ospiti Stasera, 9... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Pierina Paganelli, Barzan Manuela credibile, Sebastiani no | Dassilva modificò la scena del crimine. Davide Barzan a processo per truffa: l'assegno maltese, il prestito da 500mila euro, il giallo del conto chiusoDavide Barzan è a processo per truffa davanti al Tribunale monocratico di Rimini. Barzan, noto per essere il consulente di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa nel 2023 a ... corriereadriatico.it Omicidio Pierina Paganelli, le notizie del processo: cosa è successo nell'udienza del 23 febbraioCon la decima udienza è entrato nel vivo il processo a Louis Dassilva, l’unico imputato per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre del 2023 nel sottoscala del ... corrieredibologna.corriere.it