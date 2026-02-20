Quarto Grado | i casi Garlasco Paganelli e Resinovich al centro della puntata

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero presentano questa sera Quarto Grado, portando alla luce i casi di Garlasco, Paganelli e Resinovich. La puntata si concentra su dettagli emersi durante le indagini, come il ritrovamento di prove e testimonianze che hanno sconvolto le famiglie coinvolte. Nuzzi e Viero analizzano le ultime novità, cercando di fare chiarezza su eventi complessi e spesso controversi. La trasmissione si apre con uno sguardo approfondito sugli sviluppi giudiziari più recenti di queste storie.

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano questa sera, venerdì 20 febbraio, con un nuovo appuntamento di Quarto Grado, il programma di cronaca nera della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 20 febbraio 2026. Al centro del programma il giallo di Garlasco: proseguono le indagini, in particolare sulla porta a soffietto, sullo scontrino di Andrea Sempio e sull'orario della morte di Chiara Poggi. Si torna a parlare anche del caso di Pierina Paganelli e di tutti gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich, con i funerali di Claudio Sterpin che si svolgeranno nella giornata di domani.