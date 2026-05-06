Lavori sulla nuova passerella ciclopedonale | cavalcavia di Sant' Ermete chiuso al traffico

Da martedì 12 maggio, il cavalcavia Sant’Ermete nord sarà chiuso al traffico veicolare fino al 1 luglio, per lavori relativi alla costruzione di una nuova passerella ciclopedonale. La chiusura si protrarrà per circa sette settimane e riguarda esclusivamente i mezzi motorizzati, mentre i pedoni e i ciclisti potranno continuare a transitare lungo il cavalcavia. La chiusura interessa la strada principale che attraversa il cavalcavia, coinvolgendo quindi le attività di circolazione nella zona.

A partire da martedì 12 maggio, nell’ambito degli interventi per la realizzazione di una nuova passerella ciclopedonale sul cavalcavia Sant’Ermete nord, sarà istituita la chiusura al transito veicolare del cavalcavia Sant’Ermete nord fino a mercoledì 1 luglio.Il provvedimento si rende necessario.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Ragusa–Catania, lavori notturni sulla strada statale 514: traffico deviato per demolizione di un cavalcaviaNell’ambito dei lavori di ammodernamento dell’itinerario “Ragusa–Catania”, è stato programmato - per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo - un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lavori sulla nuova passerella ciclopedonale: cavalcavia di Sant'Ermete chiuso al traffico; Chiude il cavalcavia Sant’Ermete nord: via ai lavori per la passerella ciclopedonale; Viabilità, chiuso Cavalcavia Sant’Ermete nord per realizzazione della nuova passerella; Partecipazione, prosegue campagna di ascolto Il Quartiere del futuro per la città che cambia. Viabilità, chiuso Cavalcavia Sant’Ermete nord per realizzazione della nuova passerellaIstituita la chiusura al transito veicolare del Cavalcavia Sant’Ermete nord di Pisa fino mercoledì 1 luglio 2026 ... gonews.it Ponte sull’Arno: una nuova passerella in acciaioProseguono i lavori sulla sponda dell’Arno lato Parco di San Rossore, dove in questi giorni è stata montata anche la terza parte della passerella in acciaio che andrà a formare il nuovo ponte ... lanazione.it SMARRITA SANT'ERMETE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA zona PIZZERIA IL GOBBO - facebook.com facebook