Lavori e progetti per la città | si alza lo scontro

Negli ultimi giorni, le opposizioni osimane hanno rivolto accuse e critiche riguardo ai lavori pubblici e ai progetti in corso nella città. La discussione si concentra sulla gestione e sulla trasparenza di queste iniziative, con alcune forze politiche che chiedono chiarimenti e maggiori controlli. La situazione ha portato a un acceso confronto tra le diverse fazioni, evidenziando divisioni sui temi delle opere pubbliche e delle risorse impiegate.

I lavori pubblici sono nel mirino delle opposizioni osimane in questi giorni. "Siamo ormai a quasi un anno dall’insediamento della sindaca Glorio e, aldilà degli annunci e della continua propaganda social, gli osimani continuano ad attendere risposte concrete sui problemi della città – afferma il gruppo Progetto civico Osimo 2030 -. Della nuova scuola di Campocavallo, nonostante le promesse e gli impegni annunciati, non si vede ancora nulla. Le strade cittadine sono sempre più dissestate, piene di buche e ridotte ad un vero colabrodo. La manutenzione dell’impianto di risalita è ferma. Il cinema Concerto continua a rimanere chiuso. In alcune scuole, ad ogni evento atmosferico, continua addirittura a piovere dentro gli edifici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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