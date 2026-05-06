L’Amedspor, squadra di calcio curda recentemente promossa nella massima divisione turca, la Super Lig, rappresenta un esempio di resistenza e tutela dell’identità culturale attraverso lo sport. La sua promozione avviene in un momento di cambiamenti in Turchia, paese che soltanto vent’anni fa nega l’esistenza stessa dei curdi. Questa vicenda sportiva si inserisce in un quadro di trasformazioni sociali e politiche nel paese.

AGI - L' Amedspor, la squadra di calcio curda appena promossa nella massima serie turca, la Super Lig, racconta una storia di resilienza e difesa dell'identità attraverso lo sport, ma è anche il segno dei tempi che cambiano in una Turchia che solo 20 anni fa rifiutava l'esistenza stessa dei curdi. "Un obiettivo enorme raggiunto nonostante tutti gli ostacoli", ha osservato il commentatore sportivo Fikri Ik che ha paragonato il rapporto tra l'Amedspor e i suoi tifosi a quello tra i catalani e il Barcellona, "Mes que un club" come dicono in Catalogna. La squadra della capitale del Kurdistan turco. Quella dell'Amedspor è la storia di un club ampiamente associato all'identità curda e alla città di Diyarbakr (in curdo Amed).🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'ascesa del 'Barcellona curdo' che può cambiare la Turchia

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