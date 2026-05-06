L’arte è ancora un buon investimento?

Negli ultimi anni, il mercato dell’arte contemporanea ha suscitato interesse tra investitori e collezionisti, ponendo domande sulla sua validità come forma di investimento. Le opere, spesso considerate più come beni culturali che strumenti finanziari, si trovano a metà strada tra il settore artistico e quello finanziario. La loro natura complessa e la mancanza di una classificazione univoca rendono difficile valutare se rappresentino un’opportunità o un rischio, alimentando discussioni nel mondo economico e collezionistico.

Nel mondo del collezionismo e della finanza alternativa, le opere d’arte contemporanea hanno sempre rappresentato un’asset class difficile da classificare: né puramente finanziaria né esclusivamente culturale, ma qualcosa di irriducibile a entrambe le categorie. Nel 2026 la domanda rimane aperta e più attuale che mai: conviene ancora investire in arte? I dati più freschi — quelli del The Art Basel and UBS Global Art Market Report 2026, pubblicato nel marzo di quest’anno e basato sui dati dell’intero 2025 — offrono una risposta articolata, che va ben oltre il semplice sì o no. Il messaggio di fondo è che il mercato dell’arte ha dimostrato una resilienza sorprendente.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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