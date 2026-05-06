Durante le calde giornate estive, molte persone lasciano l'acqua in auto, ma si sa se è sicura da bere? La temperatura interna di un veicolo può aumentare rapidamente, favorendo la proliferazione di batteri e la formazione di sostanze chimiche. Inoltre, si sono riscontrate tracce di microplastiche nelle bottiglie lasciate al sole. È importante capire in quali condizioni l’acqua può diventare pericolosa e quando è meglio evitarne il consumo.

Lasciare una bottiglia d’acqua in auto per qualche ora, o a volte anche per giorni, è un gesto banale, quasi automatico. Eppure, proprio dentro quell’abitacolo che sembra innocuo si crea un microambiente estremo: temperature elevate, luce solare diretta e aria stagnante. È qui che acqua, plastica e tempo iniziano a interagire in modo meno scontato. La domanda è semplice: quell’acqua è ancora sicura da bere? La risposta, più che un sì o un no, è una questione di probabilità e condizioni. Uno degli aspetti più sottovalutati è il tempo di permanenza. Non è la stessa cosa dimenticare una bottiglia per un pomeriggio o lasciarla in auto per giorni interi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'acqua lasciata in macchina è davvero sicura da bere?

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