La vera arte di Lorenzo Quinn è far parlare le mani e il cuore

Lorenzo Quinn, artista noto per le sue sculture, ha mantenuto un legame di quasi dieci anni con Venezia. La sua opera si distingue per l’uso delle mani e del cuore come strumenti espressivi. La relazione tra l’artista e la città si è sviluppata nel tempo, portando a diverse esposizioni e progetti artistici. La sua presenza nel contesto veneziano ha contribuito a consolidare il suo ruolo nel panorama artistico internazionale.

da Venezia Quasi dieci anni di intensa relazione, quella tra l'artista Lorenzo Quinn e la Serenissima. Venezia lo ha adottato e lui ha ricambiato con installazioni pubbliche che sono entrate prepotentemente nell'immaginario collettivo, diventando spesso i contenuti più virali sui social durante i giorni della kermesse lagunare. È ormai impossibile dimenticare le monumentali mani bianche di Support che, nel 2017, emergevano dalle acque del Canal Grande per sorreggere simbolicamente Ca' Sagredo: un'opera che urlava al mondo la fragilità della città davanti alla minaccia dei cambiamenti climatici. O ancora le sei coppie di mani di Building Bridges all'Arsenale nel 2019, archi di carne e ossa tesi a simboleggiare valori universali come la fede, la speranza e l'amore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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