La settimana di Dossier il dietro le quinte nei comuni etnei al voto e le agenzie per trovare una moglie dell' Est

A circa un mese dalle elezioni nei nove comuni catanesi, si sono registrati scontri e curiosità che hanno attirato l’attenzione. Le amministrazioni coinvolte sono impegnate in una competizione che ha visto emergere scenari inediti, con accordi trasversali tra schieramenti opposti. Nel frattempo, alcuni Comuni sono tornati alle urne dopo un periodo di amministrazione interrotta. Il racconto si concentra sul dietro le quinte di questa fase elettorale nei territori etnei.

Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni, il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesi. Il viaggio tra le amministrazioni etnee impegnate nella competizione svela scenari inediti, tra accordi trasversali che uniscono schieramenti opposti e il ritorno alle urne di Comuni reduci da.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Scontri e curiosità a un mese dalle elezioni, il dietro le quinte del voto nei nove comuni catanesiGiuseppe BonaccorsiDurante la cena per l'annuncio ufficiale della candidatura alla poltrona di sindaco di un assessore uscente, d'un tratto tutti i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La settimana di Dossier: i retroscena del blitz di mafia tra Brancaccio e Sperone, gli architetti più influenti di Palermo; La settimana di Dossier, dagli ingegneri più influenti di Catania alla mappa dei prezzi di garage e posti auto; Firmette amichevoli, chi si ricandida al Consiglio di Palazzo dei Giganti e il fiato dei boss sulle imprese: la settimana di Dossier; La settimana di Dossier: il Policlinico perde i fondi del Pnrr, quanto fatturano i ristoranti di hotel e palazzi storici. La settimana di Dossier: il Policlinico perde i fondi del Pnrr, quanto fatturano i ristoranti di hotel e palazzi storiciCon uno dei cantieri fermo al 14%, il Policlinico di Palermo perde parte dei fondi del Pnrr. Come racconta Federica Virga su Dossier, l'intervento dell'edificio 8 dell'ospedale universitario esce dal ... palermotoday.it La settimana di Dossier: la trasformazione chic di via Candelai, il mafioso e quel favore da chiedere a TamajoPedonale, verde e chic. Via Candelai sta per vivere una metamorfosi milionaria. Una trasformazione ispirata alla costiera amalfitana. Federica Virga su Dossier racconta chi aprirà al posto dei vecchi ... palermotoday.it Minori e abusi: dati allarmanti da Telefono Azzurro nel Dossier 2025 "Ascoltami per aiutarmi" Leggi qui: https://www.vocedellascuola.it/minori-e-abusi-dati-allarmanti-da-telefono-azzurro-nel-dossier-2025-ascoltami-per-aiutarmi - facebook.com facebook LEGAMBIENTE PRESENTA A ROMA IL DOSSIER “L’AGRIVOLTAICO IN ITALIA 2026” x.com