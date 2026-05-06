La scontata ricandidatura di Infantino | tra miliardi e regole su misura la Fifa è ormai il suo regno personale Gli resta una sola grana

Il vertice del calcio mondiale si è concluso a Vancouver con la partecipazione di 1.600 delegati provenienti da 211 paesi. Durante l'incontro, si è confermata la ricandidatura di Infantino alla presidenza della Fifa, in carica dal 2016. La federazione ha approvato nuove regole e ha annunciato investimenti per miliardi di dollari, mantenendo una forte centralità nelle decisioni. Restano comunque questioni legali ancora da risolvere.

Il grande vertice del calcio mondiale, che ha portato a Vancouver 1.600 delegati di 211 federazioni, è cominciato con la richiesta (bocciata) alle autorità canadesi di ottenere un livello di protezione personale 4 – quella che viene riservata al presidente degli Stati Uniti – ed è finito con l’annuncio che tutti si aspettavano: Gianni Infantino si ricandiderà alla presidenza della Fifa per il quadriennio 2027 – 2030. Il 79° congresso della federazione internazionale, nel quale è stato deciso di punire chi parlerà in campo coprendosi la bocca e si è discusso di un Under 21 obbligatorio proveniente dal vivaio, ha ribadito lo strapotere del boss del football planetario.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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