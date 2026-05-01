Il presidente della FIFA ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di presentare nuovamente la candidatura per un quarto mandato. Ha già ottenuto il sostegno di tutte le nazioni appartenenti ai continenti africano e sudamericano, rafforzando così la sua posizione in vista delle prossime elezioni. La decisione è stata comunicata in un momento in cui si intensificano i dibattiti sulla leadership dell'organizzazione.

Tare a Dazn: «Il Milan nel mio destino, voglio lasciare un segno. Modric? Voleva coronare il suo sogno di giocare per noi» Milan, senti Damiani! «Prenderei Robert Lewandowski, può essere la soluzione migliore. Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla. Rafa lo terrei!» Yildiz Juve, parla Causio: «Con Spalletti potrà avvicinarsi a Kvara e Olise! Zhegrova? Non è un giocatore su cui punterei in futuro» Infortunati Bologna, Italiano può sorridere! Jonathan Rowe è tornato ad allenarsi con il gruppo. Le ultime sui rossoblù Presidenza FIGC, Malagò stacca Abete grazie al consenso di calciatori e allenatori: le percentuali aggiornate in vista delle elezioni Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infantino ufficializza la ricandidatura alla FIFA: già incassati i consensi di Africa e Sud America

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