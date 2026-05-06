La rivoluzione nella musica

L’abate Guido d’Arezzo ha sviluppato una metodologia per insegnare la musica e ha creato i nomi delle note musicali. La sua ispirazione è arrivata dalle prime sei sillabe di una strofa dell’Inno a San Giovanni di Giovanni Diacono. Questa innovazione ha avuto un ruolo importante nel modo in cui si insegna e si apprende la musica. La sua invenzione risale al Medioevo e rappresenta un punto di svolta nel campo musicale.

Inventore di una particolare didattica per l’insegnamento della musica, l’abate Guido d’Arezzo ’inventò’ i nomi delle note musicali ispirandosi alle prime sei sillabe di una strofa dell’Inno a San Giovanni di Giovanni Diacono. UT quaeant laxis REsonare fibris MIra gestorum FAmuli tuorum SOLve polluti LAbii reatum Sancte Joannes. Ecco la traduzione: "Affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue azioni, cancella, o San Giovanni, ogni impurità dalle loro labbra". Nel XVI secolo venne aggiunto il ’Si’ mentre la prima sillaba ’Ut’ fu trasformata in ’Do’. (In foto, l’iscrizione con la data di consacrazione della chiesa).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La rivoluzione nella musica Anni 89. Rivoluzione nella musica Notizie correlate Musica e AI: arriva Lyria 3, la rivoluzione sonora di GoogleGoogle ha presentato Lyria 3, un nuovo modello di intelligenza artificiale specializzato nella generazione di contenuti musicali che punta a... “Donne in Musica”, un concerto per riscoprire e valorizzare le compositrici nella storia della musicaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump L’Accademia Musicale Yamaha, in collaborazione con l’Unicef Caserta,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gino Castaldo: Siamo nell’era della musica finta, nessuno ha il coraggio di dirlo. Lucio Dalla? Geniale anche nel dire bugie; 'La musica è finita': Gino Castaldo accende l’allarme e punta il dito contro l’algoritmo; La musica è finita? Secondo il critico Gino Castaldo sì, ma non è detta l'ultima parola. Intervista; Eddie Brock, 'la mia rivoluzione parte dal Pincio'. 'RomaSuona', a Palazzo Esposizioni la musica degli anni Settanta in ItaliaApre il 1 maggio a Palazzo Esposizioni di Roma la prima mostra 'RomaSuona - La musica in Italia 1970-1979' interamente dedicata ad un decennio culturale cruciale nella storia italiana attraverso la ri ... ansa.it La rivoluzione della musica: classica via streaming, a pagamentoRoma, 3 dic. (askanews) – C’è una rivoluzione nella musica classica, sospinta dal Covid: opere e concerti via streaming a pagamento, novità assoluta in Italia.Uno degli esempi il Festival Donizetti a ... affaritaliani.it Salvatore Lupo, in "Rivoluzione Meridionale (1816-1926)", scardina l'immagine di un Sud condannato all'immobilismo dopo il 1799. Attraverso un'analisi che intreccia politica, economia e memoria, l'autore ricostruisce un secolo di conflitti fratricidi e narrazioni - facebook.com facebook Allegri ripensa il Milan, possibile rivoluzione contro l'Atalanta: Fofana mediano e Gimenez titolare x.com