La stagione della prima squadra si è conclusa, ma in casa Aurora Desio non si parlano ancora di bilanci. La società ha annunciato che le squadre giovanili torneranno a disputare finali, senza specificare i dettagli delle partite o i risultati ottenuti. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che evidenzia l’impegno nel settore giovanile e il ritorno alle competizioni importanti per le categorie più giovani.

Non è ancora tempo di bilanci in casa Aurora Desio. La stagione della prima squadra si è conclusa con un’abbondante salvezza, non quella delle giovanili visto che nel prossimo weekend gli Under 15 parteciperanno alle finali scudetto di Udine e gli Under 17 faranno gli ultimi spareggi per entrare in quelle di loro pertinenza. Ma qualcosa da dire già c’è e lo fa il general manager Federico Zardoni, nei giorni scorsi premiato dalla newsletter specializzata Spicchi d’Arancia come dirigente dell’anno in serie B. "Il mio riconoscimento è una diretta conseguenza della nostra stagione e non solo di quella della prima squadra. Torniamo a fare una...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ricetta della Rimadesio: "Torniamo a disputare una finale con le nostre squadre giovanili"

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