La resurrezione di Galex un’avventura di famiglia | Produzione italiana che punta sulla qualità

La storia di Galex si intreccia con quella di una famiglia che ha deciso di puntare sulla produzione italiana e sulla qualità del prodotto. Il nome della marca richiama un’epoca passata, e il logo rappresenta un’immagine diversa, con un’immagine di un giocatore che corre sulla fascia sinistra, lasciando gli avversari indietro. La narrazione si concentra sugli aspetti di tradizione e di attenzione ai dettagli che caratterizzano questa realtà.

Basta solo il nome per evocare un’epoca. Intravedere il logo per vedere Milan Rapajc sfrecciare sulla fascia sinistra e lasciarsi dietro mezza squadra avversaria. Oppure Serse Cosmi in piedi davanti alla panchina con quel cappellino diventato icona, Marco Negri stoppare la palla, spalle alla.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Malattia renale avanzata, l’ambulatorio che punta sulla qualità di vitaC’è un ambulatorio dell’Azienda ospedaliera che racconta bene come stia cambiando la medicina davanti all’invecchiamento della popolazione e... Quali sono gli artisti che celebrano la Resurrezione di Cristo nella letteratura italianaDal Medioevo fino alla letteratura a noi più vicina sono molti gli autori che hanno celebrato la Resurrezione di Cristo, uno dei temi più importanti...