La Regione al lavoro per dare un futuro al Parco Uditore i gestori | Stipulato il contratto per l' acqua potabile

La Regione siciliana ha firmato il contratto per il rifornimento di acqua potabile nel Parco Uditore di Palermo. Questa decisione arriva dopo settimane di incertezza e timori di una possibile chiusura dell’area verde. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità ha annunciato l’avvenuto accordo nel corso di una trasmissione televisiva, garantendo così un passo concreto per il futuro del parco.

La Regione siciliana accelera sul futuro del Parco Uditore di Palermo. A rassicurare gli amanti dell'area verde, dopo settimane di dubbi e di rischio chiusura è l'assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Aricò, intervenuto nel corso della trasmissione Palermitown in onda su.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Parco Uditore a rischio chiusura, ma si apre uno spiraglio alla Regione: 7 mila firme per salvarloNel corso di un incontro con il corpo forestale e i dipartimenti, è stato assunto l’impegno a liberare gli immobili assegnati alla cooperativa per... Indennità di pronto soccorso, Cgil-Uil: "La Regione mette una pezza al contratto nazionale di lavoro""Quanto definito dal Contratto Nazionale della Sanità in merito all’indennità di Pronto Soccorso, evidentemente firmato con estrema superficialità da... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Primo Maggio, Parco Uditore a Palermo rimarrà aperto; Parco Uditore resterà aperto il primo maggio, Schifani: Assicuriamo continuità dei servizi; A Palermo Difendiamo il Parco Uditore: in 20 mila per dire no al rischio chiusura; Primo maggio, il Parco Uditore resterà aperto. Schifani: Assicuriamo continuità dei servizi. Primo Maggio, il Parco Uditore resterà aperto. Schifani: Assicuriamo continuità dei serviziIl Parco Uditore, uno dei principali polmoni verdi di Palermo, resterà aperto anche nella giornata del primo maggio. La decisione arriva dalla Regione Siciliana, che ha scelto di garantire la piena fr ... blogsicilia.it Il Primo Maggio a Palermo: la Regione delibera la regolare apertura del Parco UditoreInvariati gli orari di chiusura, nella giornata di domani, del Parco Uditore di Palermo, vasto polmone verde della città e luogo di ritrovo ... newsicilia.it 5 anni senza Marcuzzo. 5 anni di presenza, nonostante tutto. Ci vediamo sabato 16 maggio alle 11 all'albero di Marco al Parco Uditore, per abbracciarlo. E il pomeriggio dalle 16.30 al solito campo di Pallavicino ci sarà il Memorial dedicato a lui, il torneo di cal - facebook.com facebook Parco Uditore resterà aperto il primo maggio, Schifani: "Assicuriamo continuità dei servizi" ift.tt/XSiOka2 x.com