La provincia di Sondrio diventa la capitale mondiale della pesca sportiva

La provincia di Sondrio si appresta ad accogliere la 23ª edizione del Campionato Mondiale di pesca ai predatori con esche artificiali da riva. L’evento si svolgerà dal 7 al 10 maggio e vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da diversi paesi. La manifestazione si terrà in varie località della Valtellina, coinvolgendo appassionati e professionisti del settore. La competizione rappresenta un’occasione per promuovere la pesca sportiva a livello internazionale.

La Valtellina si prepara a diventare il cuore pulsante della pesca sportiva internazionale. Da domani, giovedì 7 e fino a domenica 10 maggio, la provincia di Sondrio ospiterà la 23ª edizione del Campionato Mondiale di pesca ai predatori con esche artificiali da riva, un evento che unirà sport.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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