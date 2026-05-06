Il leader politico ha dichiarato che l’obiettivo principale è distribuire rapidamente denaro a cittadini e imprese in difficoltà a causa del costo dell’energia. La frase è stata pronunciata in un contesto pubblico, senza dettagli sui mezzi o le modalità precise di questa distribuzione. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulle misure di sostegno economico in risposta all’aumento dei costi energetici.

“L’obiettivo è mettere velocemente dei soldi in tasca a cittadini e imprese in difficoltà per il caro energia”. Obiettivo ambizioso quello annunciato dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Il nodo, come per il nucleare di cui Salvini parla ad un evento a ciò dedicato, dopo l’incontro delle forze politiche di maggioranza nella sede del governo, restano la risorse. “Qua o l’Europa decide una deroga al Patto di Stabilità per tutti e mi sembra che abbiano già detto di no o l’Europa ci permetterà di spendere per l’energia quello che ci permetterebbe di spendere per le armi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La promessa di Salvini: “L’obiettivo è mettere velocemente in tasca soldi a cittadini e imprese”

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