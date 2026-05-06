Negli ultimi decenni si è parlato principalmente di un continuo aumento della popolazione mondiale, ma ora alcuni esperti segnalano un possibile calo drastico. Secondo le nuove analisi, la popolazione globale potrebbe ridursi significativamente, con il rischio di scendere sotto i tre miliardi. Questa prospettiva ha suscitato sorpresa e preoccupazione tra chi studia le tendenze demografiche, evidenziando un quadro che ribalta le previsioni di crescita passate.

Roma, 6 maggio 2026 – Per decenni la grande paura è stata l’esplosione demografica. Ora la domanda si rovescia: non quanto crescerà ancora la popolazione mondiale, ma quanto profondo potrà essere il suo declino. A porre il tema è Michele Bruni, economista del lavoro e studioso dei processi migratori, in un intervento pubblicato su Neodemos, il sito italiano dedicato all’analisi dei rapporti tra popolazione, società e politiche pubbliche. Bruni non è un osservatore occasionale del fenomeno. È membro del Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell’Università di Modena e Reggio Emilia, fellow della Global Labour Organization e Non-Resident Senior Fellow del Center for China and Globalization.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La popolazione mondiale rischia di tornare sotto i tre miliardi? L’allarme degli esperti che ribalta ogni previsione

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