La nuova corsa all’estrazione petrolifera nel delta del Niger

Nel delta del Niger, l’attività di estrazione petrolifera è aumentata negli ultimi tempi. Questa crescita ha provocato danni ambientali significativi, come inquinamento delle acque e dell’aria, e ha coinvolto numerosi impianti di produzione. La popolazione locale non ha riscontrato benefici economici o sociali, nonostante l’intensificarsi delle operazioni. La situazione ha attirato l’attenzione di organizzazioni ambientali e di tutela dei diritti umani.

L’estrazione di petrolio nel sud della Nigeria ha causato gravi danni ambientali e nessun beneficio economico o sociale per la popolazione. Ora il governo vuole riprendere le trivellazioni. Il reportage video Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La nuova corsa all’estrazione petrolifera nel delta del Niger Notizie correlate Delta del Niger, il disastro petrolifero mai risanato, «Shell deve pagare i danni»Ritorno in Nigeria 30 anni dopo Gli effetti del devastante disastro ecologico del 2008 si fanno ancora sentire. Nuova Lancia Delta HF Integrale: nel 2028 solo elettrica?La futura Lancia Delta HF Integrale 2028 non è ancora stata mostrata ufficialmente, ma tra dichiarazioni di Lancia e indiscrezioni abbastanza...