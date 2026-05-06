La conoscenza come prima cura | a Lecce la salute diventa un libro aperto

A Lecce si parla di come l’informazione possa rappresentare uno strumento importante per la prevenzione e la cura della salute. La città ha avviato iniziative per diffondere conoscenze sulla tutela del benessere, considerando l’accesso alle informazioni come un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita dei cittadini. In questo contesto, l’obiettivo è rendere la salute un argomento sempre più accessibile e comprensibile a tutti.

LECCE – L’informazione non è solo un insieme di dati, ma rappresenta la prima vera forma di prevenzione e cura per ogni cittadino. Con questo spirito, nella mattinata di ieri, 5 maggio, l’associazione Sos per la Vita Odv ha presentato presso l’aula formazione dell’Asl di Lecce il nuovo libretto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Ricerca, Galli (Mur): “Fondamentale per sistema Paese, conoscenza diventa diagnosi e cura”?(Adnkronos) – "Questo lavoro ci ha reso e ci rende quotidianamente consapevoli di quanto la ricerca scientifica sia un'infrastruttura fondamentale... Leggi anche: La conoscenza condivisa: la cultura è cura Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Festa nella Chiesa di Lecce. L'arcivescovo a Giuseppe: sii un diacono dal cuore spalancato; La pedagogia dialoga con la criminologia. Lecce Contemporanea Mediterranea, al Museo Must la prima mostraNuovi sguardi e nuove possibilità: il MUST – Museo Storico della città di Lecce, si apre a una nuova primavera culturale ponendo al centro il Mediterraneo inteso non solo come orizzonte geografico ma ... exibart.com Prima dell’epopea del Carlo Pranzo. I campi sportivi dello Sporting ClubNel 1898 l’inaugurazione dello Sporting Grounds dove praticare diverse discipline sportive. Dalla sua dismissione e fino al 1924 tutte le attività si trasferirono nell’area oggi denominata campo Lu ... lecceprima.it Massima allerta in casa #Juve con #Spalletti che non intende tollerare cali di tensione in vista della delicata trasferta di #Lecce La squadra andrà ufficialmente in ritiro con la partenza fissata già per venerdì nonostante il match si giochi sabato sera second - facebook.com facebook #Spalletti alza la voce Novità verso la trasferta di Lecce x.com