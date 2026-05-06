La Carrarese scommette sul Primavera Liberali Belloni | Puntiamo a battere il record di punti

La squadra di calcio sta preparando l’ultimo incontro di campionato, in programma venerdì a Chiavari, con la presenza di tutte le formazioni disponibili, ad eccezione di un giocatore squalificato. La società ha deciso di affidarsi anche al settore Primavera Liberali, con l’obiettivo di raggiungere un nuovo record di punti in questa stagione. La partita sarà decisiva per le classifiche e per le strategie future.

La Carrarese sta preparando l’ultima di campionato di venerdì a Chiavari nella quale mancherà lo squalificato Calabrese. NICCOLO’ BELLONI "La partita contro il Cesena ci ha lasciato l’amaro in bocca ma adesso la nostra concentrazione è rivolta solo alla gara con l’Entella". Il laterale apuano ha suonato la carica per l’ultima stagionale. "Anche se, al netto dell’ultimo pareggio, l’obiettivo playoff si è complicato notevolmente c’è il desiderio di battere il record di punti dello scorso anno per rendere ancor più memorabile questa grande stagione. Col Cesena abbiamo dato tutti il massimo per cercare di arrivare a quella vittoria che ci avrebbe dato un grande slancio in ottica playoff ma, nonostante la mole di occasioni create, ci è mancato qualcosa in fase realizzativa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Carrarese scommette sul Primavera Liberali. Belloni: "Puntiamo a battere il record di punti" Notizie correlate Carrarese Belloni, un giocatore a tutto campo: "Il sogno playoff continua, noi ci crediamo"Niccolò Belloni domenica è tornato titolare dopo il turno di squalifica ed ha sciorinato una delle migliori prestazioni in azzurro, paragonabile a... I migliori smartwatch da avere con le Offerte di Primavera Amazon, per battere tutti sul tempoAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Contenuti utili per approfondire Si parla di: La Carrarese scommette sul Primavera Liberali. Belloni: Puntiamo a battere il record di punti. La Carrarese scommette sul Primavera Liberali. Belloni: Puntiamo a battere il record di puntiIl laterale suona la carica in vista della gara di Chiavari. La società esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dello storico tifoso Angelo Grassi ... sport.quotidiano.net UFFICIALE - Carrarese, contratto d'apprendistato per LiberaliLa Carrarese - con una nota ufficiale - ha annunciato un accordo biennale di apprendistato con il calciatore Samuele Liberali, con scadenza al. tuttob.com