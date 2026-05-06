Kompany dopo Bayern Monaco PSG | Non riesco a rimanere deluso a lungo congratulazioni a loro

Dopo l’eliminazione in Champions League, l’allenatore del Bayern Monaco ha commentato la sconfitta, affermando di non riuscire a rimanere a lungo deluso e congratulandosi con la squadra avversaria. Ha sottolineato che il risultato è stato determinato dalle prestazioni in campo e ha ringraziato i giocatori per l’impegno mostrato durante tutta la competizione. Nessun dettaglio sulle prossime mosse o altri aspetti della stagione.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa Roma, Malen svolge lavoro personalizzato: le ultime sulle sue condizioni. Su Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League! Piqué nei guai, maxi squalifica di due mesi: aveva minacciato gli arbitri durante Andorra-Albacete! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kompany dopo Bayern Monaco PSG: «Non riesco a rimanere deluso a lungo, congratulazioni a loro» Notizie correlate Conferenza stampa Kompany pre Bayern Monaco PSG: «Loro la squadra più forte d’Europa negli ultimi anni, ma siamo convinti di poterli battere»Sassuolo, occhio al futuro di Kone! Clausola da 35 milioni che fa gola al Milan e agli altri club interessati tra Italia ed estero Calciomercato... Pronostico PSG-Bayern Monaco: Luis Enrique e Kompany giocano a scacchiPSG-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mendes rischia espulsione, Kompany chiede un rigore: caos in Bayern Monaco-Psg; Psg-Bayern Monaco, Kompany: Rigore? Non c'era. Una tortura stare sugli spalti; Luis Enrique e la divertita domanda a Kompany dopo il 5-4 in PSG-Bayern: L'hai visto anche tu?; Bayern Monaco, Kompany: Vedere la partita dagli spalti è una tortura. Rigore? Il regolamento è da rivedere. Bayern Monaco-PSG: Pinheiro e Di Bello negano un rosso e un rigore in 3 minuti, Kompany increduloTra il 29' e il 32' del primo tempo il Bayern Monaco protesta due volte: il PSG scansa l'espulsione di Nuno Mendes, c'era un rigore per i padroni di casa? sport.virgilio.it Mendes rischia espulsione, Kompany chiede un rigore: caos in Bayern Monaco-PsgL'atmosfera si accede ancora due minuti dopo. Vitinha rinvia dall'interno dell'area ma colpisce in pieno il braccio largo del compagno di squadra Joao Neves. Anche in questo caso proteste veementi del ... adnkronos.com Il PSG non sa difendere La risposta è arrivata nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco con Pacho premiato come MVP a fine partita. "All'andata siamo stati più folli, oggi abbiamo dimostrato che possiamo anche difendere, abbassare le linee, difend - facebook.com facebook Bayern Monaco-Psg 1-1: a Dembelé risponde Kane, ma in finale con l'Arsenal ci vanno i parigini x.com