Juventus Yildiz a CBS | Torneremo a vincere

In un’intervista rilasciata a CBS, Kenan Yildiz ha dichiarato che la Juventus tornerà a vincere grazie all’energia di Spalletti, nuovo allenatore della squadra. Yildiz si è detto fiducioso nel futuro del club e ha preso la scena, evidenziando il ruolo del tecnico nel nuovo corso. La squadra si sta preparando alla stagione con questa nuova guida tecnica e un nuovo assetto.

Yildiz si prende la scena: “Juve, torneremo a vincere con l’energia di Spalletti”. Il nuovo corso della Juventus ha un volto e un numero ben definiti: quelli di Kenan Yildiz. Il giovane talento turco, intervenuto ai microfoni di CBS Sports Golazo, ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Kenan Yildiz (Away) vs Bodo Glimt 1080i HD

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