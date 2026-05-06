La Juventus sta valutando terapie per Holm e Locatelli in vista della partita contro il Lecce, in programma sabato al Via del Mare. L'allenatore delle formazioni di casa si affiderà ai giocatori più esperti, mentre si discute anche sulla possibilità di schierare Vlahovic in attacco. La sfida vede entrambe le squadre impegnate a mettere in campo le migliori formazioni disponibili, con alcune variazioni possibili tra le scelte di formazione.

Tutti a riposo, tranne Manuel Locatelli e Emil Holm. Il capitano e il terzino si sono presentati alla Continassa anche ieri nonostante la giornata libera concessa da Luciano Spalletti. Soltanto terapie per l’azzurro e lo svedese, attesi regolarmente in gruppo per la ripresa delle prossime ore. Il deludente pareggio contro il Verona già retrocesso ormai fa parte del passato. La Juventus resetta, guarda avanti e pensa soltanto all’obiettivo: vincere le ultime tre partite per garantirsi la qualificazione in Champions senza dover fare calcoli e guardare i risultati delle inseguitrici: la Roma è a -1, il Como a -3. Per i bianconeri comincia un mini-campionato di tre gare: Lecce, Fiorentina, Torino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, terapie per Holm e Locatelli: ma ci saranno contro il Lecce

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