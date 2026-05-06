Juventus Next Gen Pianese 0-0 LIVE | Licina sfiora il vantaggio!

Nel secondo turno dei playoff di Serie C 202526, Juventus Next Gen e Pianese si sono affrontate senza riuscire a segnare, terminando la partita con un pareggio a reti inviolate. Durante l'incontro, Licina ha avuto un'occasione per portare in vantaggio i padroni di casa, ma senza riuscire a concretizzarla. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, aprendo la strada a una possibile ripresa nei prossimi incontri.

di Marco Baridon Juventus Next Gen Pianese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Dopo aver superato il primo turno pareggiando 2-2 con la Vis Pesaro, ora la Juventus Next Gen affronta la Pianese tra le mura amiche nel secondo turno playoff di Serie C. Anche questa volta, per i bianconeri di Brambilla sono due i risultati disponibili su tre per passare. LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA A GIL PUCHE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Pianese 0-0: sintesi e moviola. 60? Cambi Pianese – Dentro Ercolani, Ongaro e Simeoni per Coccia, Martey e Proietto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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