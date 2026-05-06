Juventus | buone notizie dall’infermeria

La Juventus si prepara alla partita contro il Lecce con buone notizie provenienti dall'infermeria. I calciatori infortunati si sono allenati con il gruppo e ci sono segnali positivi riguardo la loro disponibilità. La squadra ha lavorato intensamente durante la settimana, puntando a rafforzare le scelte per la sfida imminente. La condizione dei giocatori chiave sembra aver migliorato rispetto alle ultime settimane.

La Juventus si avvicina alla sfida contro il Lecce con indicazioni incoraggianti dall’infermeria, in un momento della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa al quarto posto. Dopo settimane caratterizzate da acciacchi e rotazioni forzate, lo staff tecnico sembra finalmente intravedere maggiore stabilità, soprattutto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: buone notizie dall’infermeria Buone notizie dall'infermeria per Emil Holm... Notizie correlate Milan: buone notizie dall’infermeriaMilan: buone notizie dall’infermeria rossonera in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Juventus, buone notizie dall’infermeria: Holm si allena in gruppo; Buone notizie in casa Juventus: Yildiz si allena parzialmente in gruppo. Cosa filtra su Thuram e Vlahovic; Juve, per Yildiz e Vlahovic intero allenamento in gruppo. Le news verso il Verona; Barcellona-Bastoni, si complica l'affare: buone notizie per l'Inter dalla Spagna, pressing per un ex Serie A. Juventus, buone notizie: oggi Yildiz e Vlahovic in gruppoMigliorano le condizioni di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic. Nella giornata di oggi si sono allenati entrambi con il resto del gruppo. juvenews.eu Juventus, buone notizie per Spalletti: oggi tutti in gruppo, anche Yildiz e VlahovicBuone notizie dalla Continassa, dove oggi hanno lavorato in gruppo tutti i calciatori della rosa di mister Luciano Spalletti. Anche Kenan Yildiz e Dusan. tuttomercatoweb.com Sono passati 4 anni da quel 6 maggio 2022, giorno dell’ultimo gol segnato da Paulo #Dybala in Genoa Juve 2-1 Ve lo ricordate Vi manca vederlo con la maglia bianconera #Juventusnews24 - facebook.com facebook Il prossimo calciomercato della #Juventus passerà inevitabilmente dalla #ChampionsLeague In ballo 70 milioni di euro: foste nei bianconeri, che investimenti fareste #Juventusnews24 x.com