Milan | buone notizie dall’infermeria

Il centrocampista del Milan, che aveva subito una botta nella partita contro il Torino, si è completamente ripreso. La sua disponibilità è stata confermata e potrà essere impiegato nell'incontro del 20 aprile contro il Napoli al Maradona. La squadra rossonera si sta preparando in vista del match di Pasquetta, con tutte le principali assenze sanate.

rossonera in vista del big match di Pasquetta contro il Napoli. Adrien Rabiot ha completamente smaltito la botta rimediata nella vittoria contro il Torino e sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida del 20 aprile al Maradona. Il centrocampista francese aveva accusato un colpo alla coscia durante la gara di San Siro, un fastidio che aveva fatto scattare qualche campanello d’allarme nelle ore successive. Dopo un paio di giorni di terapie e un’attenta valutazione dello staff medico, però, l’allarme è rientrato del tutto: Rabiot ha ripreso ad allenarsi normalmente con il gruppo e non ha riportato alcuna lesione. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: buone notizie dall’infermeria Articoli correlati Juventus: buone notizie dall’infermeriaBuone notizie dall’infermeria della Juventus: Kelly è completamente recuperato e torna a disposizione per Luciano Spalletti. Buone notizie dall’infermeria in vista di Milan-Fiorentina