La Juventus sta valutando il futuro di Bremer, che potrebbe lasciare la squadra con una richiesta di circa 60 milioni di euro. Nel frattempo, sono stati individuati alcuni possibili sostituti, tra cui Kim, Stones e Aké, che sono al centro di discussioni per eventuali acquisti. La scelta del difensore da inserire nella rosa dipenderà dalle decisioni della società nelle prossime settimane.

Bremer non è incedibile, sul piattto ballano 60 milioni. E intanto è partito il casting per sostituirlo: Kim, Stones e Aké i nomi principali. Juventus tra campo e mercato: il futuro di Bremer e la difesa di Spalletti. Il finale di stagione della Juventus si L'articolo Juventus, Bremer in uscita: Stones, Kim e Aké per sostituirlo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Bremer in uscita: Stones, Kim e Aké per sostituirlo

Juve in ansia David e Bremer in dubbio per Como

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