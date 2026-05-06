Gli Internazionali d’Italia di tennis stanno per aprire i battenti e attirare l’interesse di molti appassionati fino al 17 maggio. Tra i commenti, si segnala quello di un esperto che ha definito il giocatore italiano “di un’altra categoria” in questo momento. La competizione si preannuncia ricca di sfide e attese, con diversi tennisti pronti a mettersi in mostra sui campi romani.

Gli Internazionali d’Italia di tennis sono pronti a catalizzare l’attenzione degli appassionati fino al 17 maggio. Jannik Sinner, indubbiamente, è il giocatore più atteso. Con l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz, Sinner non sembra avere rivali e l’affermazione nel torneo di Madrid conferma quanto aveva fatto in tornei precedenti, dove comunque l’iberico era stato presente e sconfitto da Jannik nell’atto conclusivo di Montecarlo. Una supremazia chiara negli ultimi due mesi che, secondo alcuni, è anche deleteria per il tennis. La ripetitività dei risultati e il rendere scontati certi riscontri sono elementi che potrebbero portare meno interesse nel circuito.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca su Sinner: “In questo momento è di un’altra categoria”

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