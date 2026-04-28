Joao Fonseca ha ottenuto una vittoria importante nel circuito ATP. Ora si trova in una posizione che potrebbe portarlo a sfidare giocatori come Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. La sua prossima fase prevede tornei e qualificazioni che potrebbero permettergli di affrontare i tennisti più quotati. La data esatta del suo prossimo incontro contro questi avversari non è ancora stata annunciata.

"> L’ascesa di Joao Fonseca nel tennis ATP. Joao Fonseca sta dimostrando un progresso costante nella sua seconda stagione sul circuito ATP. Dopo un’impressionante prima stagione nel 2025, in cui ha conquistato due titoli, è riuscito a raggiungere un ranking mondiale record, posizionandosi al 24° posto. Questo giovane talento brasiliano ha già attirato l’attenzione degli esperti e dei tifosi, incanalando le sue energie in un 2026 che, sebbene iniziato in modo lento, ha mostrato segnali di rinascita. Un momento cruciale è stato il suo arrivo nei quarti di finale all’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, suo miglior piazzamento in un torneo di questa categoria fino ad oggi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Quando potrà Joao Fonseca sfidare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner?

Monte Carlo 2026 p. 3: Sinner e Alcaraz con fatica ai quarti!

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JODARRRRR! Batte Joao FONSECA nel derby tra predestinati. Accelerando in maniera impressionante nel terzo. Dopo aver giocato due set che erano stati già di altissimo livello. 11^ vittoria negli ultimi 12 match per lo spagnolo. Che meno di un mese fa era f x.com