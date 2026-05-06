A Cesenatico prende il via una tappa del Italian World Master Tour, con la Beach Arena che si prepara ad accogliere le competizioni di volley e beach volley. Fino a sabato si sfideranno circa 300 atleti provenienti da 16 paesi, tra cui Argentina e Canada. L’evento, promosso da Paolo Caponigri, è stato presentato ieri al Bagno Milano, attirando l’attenzione degli appassionati sulla riviera.

Cesenatico ospita un’importante tappa del Master di Volley e Beach Volley. Da oggi sino a sabato in riviera si sfidano trecento atleti provenienti da 16 nazioni tra cui anche Argentina e Canada, per un grande evento firmato Paolo Caponigri, che è stato presentato ieri al Bagno Milano. Le partite di pallavolo si disputano al Pala Madonnina, mentre quelle di beach volley alla Beach Arena di piazza Costa. Complessivamente saranno assegnati 12 titoli di categoria, con le tribune da 600 posti della Beach Arena che renderanno le sfide particolarmente calde, una vera e propria arena dove tifosi, appassionati e tante famiglie amanti di questi sport, potranno vedere uno spettacolo unico, in un luogo che, ancora una volta, dimostra quanto Cesenatico sia organizzata per accogliere eventi di respiro internazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Italian World Master Tour. Si scalda la Beach Arena

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