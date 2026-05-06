Istituzioni e Ansfisa per sicurezza infrastrutture e gestione post-emergenza

Oggi a Bologna, presso la sede della Regione Emilia-Romagna, si è svolto un confronto nazionale dedicato alla sicurezza delle infrastrutture di trasporto e dei territori. Durante l'incontro, sono state discusse strategie operative che prevedono la collaborazione tra istituzioni, enti di controllo e professionisti del settore, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle emergenze e rafforzare la sicurezza infrastrutturale.

(Adnkronos) – Il confronto nazionale sulla sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto, svoltosi oggi a Bologna presso la sede della Regione Emilia-Romagna, ha delineato una strategia operativa fondata sull'integrazione tra competenze scientifiche, amministrative e ingegneristiche. L'iniziativa, promossa da Ansfisa e Remtech, ha riunito i principali attori della governance pubblica e i gestori delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Ricostruzione e prevenzione del rischio (Bologna – 6 Maggio); Dibattito su politiche di prevenzione, territorio e gestione delle emergenze; Eventi e scadenze del 6 maggio 2026.

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